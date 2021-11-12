Российские и белорусские десантники проводят учения у границы Польши

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Российские и белорусские десантники проводят совместные учения, в рамках которых совершили высадку на полигоне "Гожский" недалеко от границы Белоруссии с Польшей и Литвой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Минобороны Белоруссии отметили, что маневры сил Союзного государства направлены на отработку совместного реагирования на фоне роста военной активности у белорусской границы.

"Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии", – уточнили военные.

В ведомстве пояснили, что подразделения выполнят ряд учебно-тактических задач, после чего направятся в места постоянного базирования.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в переброске нелегалов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сотрудники польских силовых ведомств находятся в наивысшей степени готовности в связи с кризисом на границе.

В настоящий момент на приграничных с Белоруссией территориях Польши введен режим чрезвычайного положения. У границы находятся военные и полицейские.

