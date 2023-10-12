Росгвардии могут дать право создать собственную госинформсистему в сфере оборота оружия

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Группа депутатов Госдумы подготовила проект о праве Росгвардии создать собственную государственную информационную систему в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его мнению, появление такой системы позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль в сферах оборота оружия и охранных услуг.

В частности, будут созданы банки данных в сферах частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы 13 октября.

В сентябре группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Согласно инициативам, предполагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые утверждены законами для Минобороны.

Проекты обусловлены активным участием Росгвардии в спецоперации и выполнением задач, которые схожи с функционалом оборонного ведомства. Из инициатив следует, что добровольческие формирования смогут создаваться по решению президента. Их предполагается привлекать для выполнения отдельных задач в сфере обороны во время проведения мобилизации, действия военного положения и так далее.