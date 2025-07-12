Регулярные учения по пожарной безопасности пройдут в "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учения по пожарной безопасности пройдут в столичном международном деловом центре "Москва-Сити". Специалисты проведут проверку лестниц и эвакуационных выходов, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"В рамках сценария учений сотрудникам и посетителям организаций, размещенных в Деловом центре, может быть предложено дополнительно изучить пути эвакуации и на короткий срок покинуть помещения в здании. Данная мера обусловлена необходимостью имитации условий, максимально приближенных к реальным", – цитирует ведомство Агентство "Москва".

Как указала пресс-служба, подобные учения проходят на регулярной основе, не реже двух раз в год. Они являются частью общей системы подготовки, которая учитывает международный опыт и требования к безопасности в высотных зданиях и других объектах, где находится большое количество людей.

В рамках тренировки будут отработаны навыки использования первичных средств пожаротушения, чтобы персонал мог вовремя и эффективно действовать при любой возникшей ситуации. Также специалисты отработают навыки оказания первой помощи условным пострадавшим.

По данным департамента, в Москве располагается более 1,8 тысячи зданий повышенной этажности. Мероприятия проводятся ежегодно на каждом объекте.

"Учения по пожарной безопасности обязательны не только для небоскребов, но и для промышленных, торговых предприятий, социальных объектов и транспортных узлов. К примеру, в Москве учения регулярно проводят в крупных торговых центрах, больницах и вокзалах, что помогает поддерживать высокий уровень безопасности", – добавила пресс-служба.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. В настоящее время важным приоритетом в работе правительства Москвы остается модернизация спасательных служб, так как это позволяет создавать комфортную и безопасную среду для горожан, указал он.

