12 июля, 08:52Безопасность
Регулярные учения по пожарной безопасности пройдут в "Москва-Сити"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Учения по пожарной безопасности пройдут в столичном международном деловом центре "Москва-Сити". Специалисты проведут проверку лестниц и эвакуационных выходов, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
"В рамках сценария учений сотрудникам и посетителям организаций, размещенных в Деловом центре, может быть предложено дополнительно изучить пути эвакуации и на короткий срок покинуть помещения в здании. Данная мера обусловлена необходимостью имитации условий, максимально приближенных к реальным", – цитирует ведомство Агентство "Москва".
Как указала пресс-служба, подобные учения проходят на регулярной основе, не реже двух раз в год. Они являются частью общей системы подготовки, которая учитывает международный опыт и требования к безопасности в высотных зданиях и других объектах, где находится большое количество людей.
В рамках тренировки будут отработаны навыки использования первичных средств пожаротушения, чтобы персонал мог вовремя и эффективно действовать при любой возникшей ситуации. Также специалисты отработают навыки оказания первой помощи условным пострадавшим.
По данным департамента, в Москве располагается более 1,8 тысячи зданий повышенной этажности. Мероприятия проводятся ежегодно на каждом объекте.
"Учения по пожарной безопасности обязательны не только для небоскребов, но и для промышленных, торговых предприятий, социальных объектов и транспортных узлов. К примеру, в Москве учения регулярно проводят в крупных торговых центрах, больницах и вокзалах, что помогает поддерживать высокий уровень безопасности", – добавила пресс-служба.
Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. В настоящее время важным приоритетом в работе правительства Москвы остается модернизация спасательных служб, так как это позволяет создавать комфортную и безопасную среду для горожан, указал он.
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