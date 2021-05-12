Теракт предотвратили в торговом центре Мурманска в 2020 году

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Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, в 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа было предотвращено три теракта.

Кроме того, Национальный антитеррористический комитет 4 апреля прошлого года заявлял, что приверженец запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которая планировала теракт, нейтрализован в Мурманске. У боевика обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Где именно он планировал его совершить, не уточнялось. Патрушев отметил, что террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан.

"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма было и остается важнейшей задачей", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева, подозреваемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на 34 миллиона рублей.