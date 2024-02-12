Российские Ту-95 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили запланированный полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, полет продолжался около 5 часов, а сопровождали два бомбардировщика экипажи воздушного судна Су-35С.

При этом командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что полет осуществлялся в соответствии с международными требованиями. Так, он напомнил, что уже производились полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет в воздухе над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. В оборонном ведомстве отметили, что экипажи самолетов Су-30СМ ВКС обеспечивали истребительное сопровождение.



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