МВД выявило обсуждающие нападения на школы сообщества

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выявило сообщества, которые создавались в Telegram для обсуждения темы нападений на российские школы, передает ТАСС.

По данным ведомства, эти сообщества организовывались в мессенджере для формирования паники в обществе и дестабилизации обстановки в образовательных учреждениях.

"Посредством указанных сообществ распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений", – уточнили в управлении.

Для достижения поставленных целей администраторы этих сообществ пользовались приемами демонстрации "осведомленности" о внутренней жизни школ и некоторых ее учеников. Достичь этого им удавалось с помощью изучения соцсетей образовательных учреждений, учителей и школьников, а также групп, созданных детьми и педагогами для обсуждения учебы.

В связи с этим министерство призвало оперативно сообщать о подобных сообществах в полицию и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян. Аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя и рассылают якобы от них просьбы о сборе средств на нужды учебного заведения. Сумма варьируется от 500 до 5 тысяч рублей.

