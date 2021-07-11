Российский флот следит за действиями греческого ракетного катера в Черном море – МО РФ

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Черноморский флот ВМФ России следит за действиями ракетного катера Danilos ВМС Греции в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении ведомства.

C 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военно-морские учения Sea Breeze. В них были задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

9 июля коммандера ВМС США Джон Джонс заявил, что некоторые корабли, участвующие в маневрах, останутся в акватории Черного моря еще на некоторое время, так как затем они примут участие в учениях Breeze под командованием Болгарии. При этом он подчеркнул, что срок их пребывания не превысит установленного нормами Конвенции Монтре.

