Захарова назвала "игрой мускулами" учения НАТО Sea Breeze

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Военные учения НАТО Sea Breeze в Черном море носят антироссийскую направленность и являются не чем иным, как "игрой мускулами". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию", – приводит ее слова ТАСС.
Захарова отметила, что акватория Черного моря превращается США и их союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния. По ее мнению, это происходит умышленно, чтобы дестабилизировать еще один регион и чтобы тот начал представлять угрозу.
Масштабные учения Sea Breeze начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.
Посольство России в Вашингтоне призывало Соединенные Штаты и их союзников отказаться от данных маневров, поскольку они, по мнению диппредставительства, носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.
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