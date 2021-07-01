Захарова назвала "игрой мускулами" учения НАТО Sea Breeze

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Военные учения НАТО Sea Breeze в Черном море носят антироссийскую направленность и являются не чем иным, как "игрой мускулами". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает у нас соответствующую реакцию", – приводит ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что акватория Черного моря превращается США и их союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния. По ее мнению, это происходит умышленно, чтобы дестабилизировать еще один регион и чтобы тот начал представлять угрозу.

Масштабные учения Sea Breeze начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Посольство России в Вашингтоне призывало Соединенные Штаты и их союзников отказаться от данных маневров, поскольку они, по мнению диппредставительства, носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.

