Черноморский флот следит за фрегатом ВМС Италии в Черном море

Фото: marina.difesa.it

Военные специалисты Черноморского флота осуществляют наблюдение за итальянским фрегатом "Вирджинио Фазан", который вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря", – заявили в центре.

Ранее американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, его действия также отслеживают силы Черноморского флота РФ.