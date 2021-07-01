В МИД РФ сочли учения Sea Breeze провокацией

В МИД РФ назвали Sea Breeze не столько военными учениями, сколько политической акцией. По словам Марии Захаровой, цель натовских военных – дестабилизировать ситуацию в регионе.

Россия уже выразила официальный протест британскому послу в Москве по поводу действий корабля, который на прошлой неделе на 3 километра углубился в наши территориальные воды.

Судно покинуло Россию только после того, как пограничники открыли предупредительный огонь.

В МИД поведение британских моряков назвали провокационными и опасными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.