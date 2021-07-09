Корабли стран – участниц Sea Breeze пока не покинут Черное море – ВМС США

17:04
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Корабли стран, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze, не покинут Черное море, так как большая их часть затем примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммандера ВМС США Джона Джонса.
"Основная часть кораблей <...> также примет участие в маневрах Breeze. <...> Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени", – сказал он и добавил, что срок пребывания кораблей тем не менее не превысит установленного нормами Конвенции Монтре.
Масштабные учения Sea Breeze начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В них задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что маневры Sea Breeze носят антироссийскую направленность и являются не чем иным, как "игрой мускулами". По ее словам, акватория Черного моря умышленно превращается США и их союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния.
В МИД РФ сочли учения Sea Breeze провокацией
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