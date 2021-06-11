За покинувшими сектор Газа россиянами прибыли два самолета МЧС

Фото: МЧС России

Два самолета МЧС прибыли в Египет для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа из-за вооруженного конфликта Израиля и Палестины. Ан-148 и Ил-76 приземлились в международном аэропорту Каира в ночь на пятницу, передает РИА Новости.

Сообщается, что в ближайшее время в египетскую столицу прибудут 112 человек, среди которых 84 россиянина. Это уже вторая по счету эвакуация граждан России из сектора Газа. В четверг днем в Рафахе, где находятся сотрудники посольства РФ, перешедших египетско-палестинскую границу соотечественников ожидали автобусы.

Распоряжение о добровольной эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа 20 мая подписал Владимир Путин. Уже через неделю борт МЧС вывез 64 человека, в основном детей и женщин.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Перемирие между сторонами было достигнуто 21 мая при активном посредничестве Египта.