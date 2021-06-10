Посольство РФ проводит вторую эвакуацию сограждан из сектора Газа

Фото: МЧС России

Посольство РФ в Каире проводит через территорию Египта вторую эвакуацию граждан России из сектора Газа. Перешедших египетско-палестинскую границу соотечественников ожидают автобусы в Рафахе, где находятся дипломаты, сообщает ТАСС.

Заявку на выезд из Газы первоначально подавали как россияне, так и граждане других стран СНГ. После формирования фактического списка станет известно точное число выезжающих.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Перемирие между сторонами было достигнуто 21 мая при активном посредничестве Египта.