"Аэрофлот" предупредил о мошенниках, представляющихся авиакомпанией

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники начали связываться с пассажирами в мессенджерах, по электронной почте и звонкам от лица "Аэрофлота". Об этом предупредила пресс-служба авиакомпании.

В разговоре с жертвой злоумышленники предлагают приобрести билет по субсидированным или "плоским" тарифам. Также клиента могут пригласить принять участие в опросе за вознаграждение или рассказать о партнерстве с перевозчиком.

"Выбранным объектам мошеннических действий предлагают перейти по ссылке на онлайн-анкету или видеоконференцию либо просят назвать код доступа из СМС", – говорится в сообщении.

В связи с этим "Аэрофлот" напомнил россиянам, что приобрести билет можно только при непосредственном обращении в контактный центр, офисы продаж или уполномоченные агентства, а также на официальном сайте авиакомпании.

Работники перевозчика не связываются с клиентами по телефону, чтобы предложить им воспользоваться специальными тарифами или акциями, а во время исследований они не присылают ссылки или коды доступа, напомнила пресс-служба.

"Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов", – добавила авиакомпания и призвала пассажиров к бдительности.

Кроме того, мошенники начали предлагать "горящие" туристические путевки. Злоумышленники размещают в Сети объявления о предложениях с использованием поддельных фишинговых сайтов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она посоветовала россиянам приобретать билеты только у официальных перевозчиков, в том числе через их приложения. Кроме того, обратила внимание Волк, бронировать жилье можно исключительно на проверенных платформах или сайтах юридических лиц.