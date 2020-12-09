Силовики провели рейд по заведениям общепита в центре Санкт-Петербурга

Фото: скриншот видео Следственного комитета

В Санкт-Петербурге следователи СК РФ совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города провели рейд на соблюдение антиковидных мер. Проверки затронули места общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Принимаются необходимые меры по недопущению массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих", – сказано в сообщении.

В ходе рейда несоблюдение правил безопасности выявили в трех заведениях общепита. В отношении нарушителей будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

После этого около ста кафе и баров выступили против прекращения работы в новогодние праздники. Они намерены продолжать принимать посетителей: некоторые заведения работают "с закрытой дверью" и держат связь с гостями в соцсетях или по телефону.