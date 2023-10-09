В МО РФ заявили о разработке США стратегии противодействия оружию массового поражения

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Соединенные Штаты начали разрабатывать секретную стратегию противодействия оружию массового поражения. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, у российского оборонного ведомства есть данные, которые подтверждают эту информацию.

"Приоритетными направлениями деятельности Минобороны США являются: обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения, безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Кириллов рассказал, что Вашингтон намерен создать спецподразделения, которые смогут давать отпор противнику в условиях РХБ-заражения.

Также он обратил внимание, что США продолжают скрывать свою деятельность в рамках реализации биологических программ на территории других государств. Американские власти подключают более 20 сторонних исполнителей, например, "Метабиота" и "Эко-Хелс-Альянс", чтобы не раскрывать реальные цели таких исследований и заказчиков, объяснил Кириллов. Как правило, Госдеп обращается за помощью к НПО, уточнил генерал-лейтенант.

При этом, как отметил Кириллов, после предоставления российской стороной данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнии, власти США начали расследование в отношении Prestige Biotech. Деятельностью компании заинтересовались сразу три комитета конгресса.

Ранее Кириллов заявил, что США и Украина преподносят проводимые военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о биологическом оружии. По его словам, Вашингтон хочет увеличить сеть подконтрольных ему биолабораторий за границей и продолжить программу "Совместного снижения угрозы".

Генерал-лейтенант добавил, что США будут осуществлять свою работу по уже имеющейся схеме, особенно когда в реализации планов участвуют гражданские ведомства и посреднические организации. Он подчеркнул, что американские власти выделили Украину в отдельный регион для реализации своих биологических исследований.



Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия