ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Уфе мужчину, по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По предварительным данным, задержанный готовил теракт на объекте правоохранительных органов.

"В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов", – говорится в сообщении ЦОС.

В жилище подозреваемого обнаружили готовое к применению СВУ и компоненты для изготовления еще одного.

Ранее в Московской области задержали боевика запрещенной на территории России террористической организации ИГ, которого подозревают в подготовке теракта. По предварительным данным, приезжий из соседнего государства добровольно вступил в террористическую организацию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

