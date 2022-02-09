Предполагаемых сторонников запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" задержали в Крыму – СМИ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Предполагаемых сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержали в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержаны четыре человека", – сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранители провели обыски в домах подозреваемых, расположенных в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах полуострова и Севастополе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.