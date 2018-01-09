Около 5 тыс правоохранителей следили за порядком в рождественскую ночь в Москве

9 января, 17:53
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Около миллиона человек посетили богослужения в честь Рождества Христова, которые прошли в 400 столичных храмах и монастырях 6 и 7 января.
Безопасность в рождественскую ночь обеспечивали около 5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также свыше 3 тысяч народных дружинников. Для предотвращения терактов на территориях храмов граждан досматривали: были организованы контрольно-пропускные пункты с арочными металлодетекторами, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
В ночь с 6 на 7 января общественным транспортом в городе воспользовались более 330 тысяч пассажиров, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. В этот период транспорт работал дольше обычного. Свыше 295 тысяч горожан ездили в метро и на МЦК с 22:00 до 2:00. Еще 35 тысяч человек проехали на наземном транспорте, наиболее популярные маршруты которого были доступны до трех часов ночи.
Новогодние мероприятия в Москве за десять дней каникул посетили 10,5 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин. В зимние праздники жители столицы особенно активно участвовали в мероприятиях, которые проходили в парках, на ВДНХ и на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
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