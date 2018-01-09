Новогодние мероприятия в столице за 10 дней посетили 10,5 млн человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные мероприятия в столице за десять дней новогодних "каникул" посетили 10,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

По словам мэра, в прошедшие зимние праздники жители столицы особенно активно участвовали в мероприятиях, которые проводились в парках, на ВДНХ, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". "А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек", – уточнил Собянин.