Новогодние мероприятия в столице за 10 дней посетили 10,5 млн человек – Собянин

9 января, 15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Праздничные мероприятия в столице за десять дней новогодних "каникул" посетили 10,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
По словам мэра, в прошедшие зимние праздники жители столицы особенно активно участвовали в мероприятиях, которые проводились в парках, на ВДНХ, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". "А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек", – уточнил Собянин.
В эти новогодние дни москвичи как никогда активно принимали участие в праздничных мероприятиях в парках, на #ВДНХ и площадках фестиваля #ПутешествиевРождество. А всего за десять праздничных дней, с 30 декабря по 8 января, их посетили 10,5 миллионов человек.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 января 2018 г.
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