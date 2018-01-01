Более 500 тыс человек перевез общественный транспорт столицы в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Столичным городским транспортом в новогоднюю ночь воспользовались 510 тысяч пассажиров, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Горожане и гости города воспользовались метро, Московским центральным кольцом (МЦК), а также автобусами, трамваями и троллейбусами. Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Больше всего пассажиров было на метро и МЦК – 430 тысяч человек. На службу в новогоднюю ночь вышли более 11 тысяч сотрудников метро и УВД на Московском метрополитене. Интервал движения поездов во время праздника составил от 3,5 до 10 минут.
Наземный транспорт перевез 80 тысяч пассажиров с интервалом движения до 30 минут. Автобусы, троллейбусы и трамваи курсировали по 168 маршрутам, в перевозке были заняты около двух тысяч сотрудников.
Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия в столице посетили 2,5 миллиона человек. Горожане праздновали на Тверской улице, Манежной площади и в городских парках. Феситваль "Путешествие в Рождество" продолжит работать еще две недели. Тверская улица будет пешеходной до 3 января.
Как провести новогодние праздники в городе – узнайте в спецпроекте портала Москва 24.
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