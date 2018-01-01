В новогодних мероприятиях столицы приняли участие 2,5 млн человек – Собянин

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Участниками новогодней программы мероприятий на столичных улицах стали 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек", – написал мэр.

Градоначальник напомнил, что праздничная программа продолжится на зимних каникулах, фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится еще две недели.

Ранее МВД РФ сообщило, что всего в России в праздничных мероприятиях приняли участие 8,6 миллиона человек. Порядок на улицах обеспечивали порядка 75 тысяч полицейских.

В столице главной площадкой праздника стала Тверская улица, которая закрыта для транспорта до 3 января. Там проходят уличные спектакли. Популярностью пользовалась и Манежная площадь, где установили карусель и ледяную горку, а также заработала гастрономическая площадка. Мероприятия в честь праздника прошли в 22 столичных парках.