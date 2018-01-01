Более 8,6 миллиона человек встретили Новый год на массовых мероприятиях

1 января, 14:18
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Более 8,6 миллиона человек приняли участие в массовых новогодних празднествах по всей России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В стране прошло около 14 тысяч мероприятий.
Как уточнила представитель МВД, что общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более 11 тысяч военнослужащих Росгвардии и 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций. Им помогали порядка 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.
"Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан", – добавила Волк.
В столице главной площадкой праздника стала Тверская улица, которая закрыта для транспорта до 3 января. Там проходят уличные спектакли. Популярностью пользовалась и Манежная площадь, где установили карусель и ледяную горку, а также заработала гастрономическая площадка. Мероприятия в честь праздника прошли в 22 столичных парках.
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