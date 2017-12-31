Новогодние мероприятия стартовали в столичных парках

Фото: Агентство "Москва"

Праздничные мероприятия стартовали в столичных парках за пять часов до Нового года. Вечеринки продлятся до трех часов утра. Организаторы обещают, что они никого не оставят равнодушным.

Как сообщает ТАСС, отпраздновать Новый год можно в 22 столичных парках. Каждая площадка подготовила выступления звезд эстрады, конкурсы и развлечения.

Отельный концерт пройдет на Тверской площади, где сейчас собираются горожане. Мероприятия там посетил Сергей Собянин, поздравивший горожан с наступающим праздником.

Сообщалось также, что в 01:00 по Москве небо столицы озарят фейерверки. В этом году праздничный салют будет запущен с 38 точек.

Где отпраздновать Новый год, и как провести каникулы – читайте в спецпроекте портала Москва 24.