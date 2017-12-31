Салют в новогоднюю ночь запустят в Москве с 38 точек‍

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Праздничный салют в Москве запустят в новогоднюю ночь с 38 точек. Пиротехническое шоу подготовили во всех столичных округах, сообщает РИА Новости.

Ровно в полночь фейерверки запустят на ВДНХ, Поклонной горе и у подножия Большого Москворецкого моста. Большую же часть салютов запустят 1 января в 01.00.

Посмотреть, как небо над столицей красится в красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета можно и на Тверской улице. Ровно в 00:00 со всех 10 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на главной улице Москвы ожидаются фейерверки.

Всего же на Тверской запустят 1,5 тысячи зарядов. А во время работы площадок на Тверской улице 31 декабря, 1 и 2 января через каждые два часа будут совершаться трехметровые залпы конфетти.