Названы самые популярные блюда на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Самой популярной едой на фестивале "Путешествие в Рождество" с начала новогодних каникул оказались шанежки и ватрушки. В общей сложности москвичи и гости столицы съели их 16 тысяч.
Как сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", гости фестиваля за три дня съели свыше 9 тысяч шанежек с мясом и капустой и 7 тысяч пирожков и ватрушек. Также на всех площадках фестиваля пользуются популярностью шашлык из курицы и телятины, пельмени и пицца.
Кроме того, специально для праздника на Тверской улице десять известных московских ресторанов подготовили особое меню под общим названием "Сказочно и вкусно". В него вошли несколько десятков блюд, вдохновленных любимыми сказками: уха из трех видов рыбы, пельмени по традиционному рецепту, плов, датский сендвич смерребред, "золотые" орешки со сгущенкой и другие.
Ранее сообщалось, что гостями площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице за последние три дня стали около 2,7 миллиона человек. С 31 декабря по 2 января главная улица города была пешеходной. На участке длиной почти 2,5 километра развернулся театральный, спортивный и гастрономический праздник, посвященный знаменитым сказкам, операм и балетам.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 22 декабря и продлится в столице до 14 января на 83 площадках. В этом году его темой стал театр.
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