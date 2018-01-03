Праздничные мероприятия на Тверской за три дня посетили 2,7 млн человек

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Около 2,7 миллиона человек стали гостями площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице за последние три дня.

"Судя по количеству гостей, праздник на ул. Тверская удался", – написал мэр в своем микроблоге в Twitter. По его словам, это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. Собянин добавил, на главной городской улице показали больше 150 представлений, в которых участвовали 3,5 тысячи артистов и музыкантов. Мэр поблагодарил всех участников праздника не только на Тверской улице, но и других площадках фестиваля.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 22 декабря и продлится в столице до 14 января на 83 площадках. В этом году его темой стал театр.

С 31 декабря по 2 января главная улица города была пешеходной. На участке длиной почти 2,5 километра развернулся театральный, спортивный и гастрономический праздник, посвященный знаменитым сказкам, операм и балетам.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участниками новогодней программы мероприятий на московских улицах стали 2,5 миллиона человек. МВД РФ заявило, что всего по России в праздничных мероприятиях участвовали более 8,6 миллиона человек.