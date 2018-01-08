Ликсутов рассказал о росте пассажиропотока в рождественскую ночь

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Более 330 тысяч пассажиров воспользовались общественным транспортом в Москве в ночь на Рождество – с 6 на 7 января. Такие цифры привел заммэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает Агентство "Москва".

Рост пассажиропотока связан с народными гуляниями в сочельник и городским фестивалем "Путешествие в Рождество". Наиболее востребованными станциями метро стали "Кропоткинская", "Китай-город" и "Третьяковская", расположенные рядом с известными церквями и храмами.

В рождественскую ночь столичный транспорт работал дольше обычного. Свыше 295 тысяч жителей и гостей города воспользовались метро и МЦК с 22:00 до 2:00. Еще 35 тысяч горожан проехали на наземном транспорте, наиболее популярные маршруты которого работали до трех часов ночи.