В Госдуме изучат идею запрета медицинских масок на улице

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В Госдуме совместно с экспертным сообществом изучат возможность запрета медицинских масок и респираторов в общественных местах.

"В целом надо в этом разобраться, но для этого необходимо экспертное заключение эпидемиолога. Насколько это реально защищает от поражения вирусной инфекцией; спросить специалистов, которые занимаются расследованием правонарушений, насколько эти маски и в каких случаях мешают", – рассказал Агентству "Москва" зампредседателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Парламентарий скептически отнесся к утверждению, что маски могут скрыть лицо преступников от камер. "Так они могут и шапочку натянуть там, где это надо", – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах. "Ношение маски должно быть разрешено только в тех случаях, если существует конкретная эпидемиологическая или иная медицинская опасность", – сказано в тексте обращения депутата к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Как напомнил депутат, в последнее время медицинские маски и респираторы все чаще стали использовать как модный аксессуар, что может иметь отрицательные последствия.

Согласно законодательству РФ, сейчас скрывать свое лицо запрещается только участникам митингов.

В нескольких европейских странах действует запрет на ношение в общественных местах медицинских масок, если это не прописано врачом. При этом в отношении самих врачей, закрывающих лицо от потенциальной инфекции, ограничения не действуют.

