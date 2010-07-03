Количество больных алкоголизмом в Москве снизилось более чем в два раза

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Количество больных алкоголизмом в Москве за 10 лет снизилось более чем в два раза. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Он отметил, что ежегодно они фиксируют снижение употребления алкоголя в Москве. При этом он уточнил, что снижается на только употребление спиртных напитков, но и количество алкогольных психозов, отравлений, смертности.

"Если 10 лет назад у нас на учете состояли порядка 100 тысяч больных алкоголизмом, то теперь эта цифра – 44 тысячи. Почти в два раза снизилось количество больных. Так что мы можем говорить, что потребление алкоголя снижается и в стране в целом, и в Москве в частности", – цитирует слова Брюна Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти вдвое за семь лет. Минздрав подчеркивает, что благодаря этому снизилась смертность мужчин трудоспособного возраста (на 18% с 2012 года).

Ранее правительство РФ поддержало инициативу Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе рядом с жилыми зонами. Инициатива об ограничении продажи алкоголя вблизи многоквартирных домов будет доработана.

При этом Минздрав не поддержал запрет на продажу спиртосодержащих лекарств по ночам. В ведомстве отметили, что некоторые покупатели используют препараты в качестве альтернативы алкоголю, однако в аптеках продаются йод, зеленка, корвалол, салфетки с этиловым спиртом и другие важные препараты со спиртом в составе.