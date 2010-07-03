Кабмин хочет запретить азартные игры под видом лотерей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете проведения азартных игр под видом лотерей. Соответствующее распоряжение было подписано еще 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В случае принятия документа, исчезнут нормы, которые допускают проведение бестиражных лотерей с электронными билетами. Под запретом окажутся и игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Кроме того, часть доходов от лотерей предлагают перечислять в федеральный бюджет. Размер отчислений составит 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда.
В документе прописано и сокращение срока действия безотзывной банковской гарантии. Помимо этого, в кабмине намерены упразднить реестр лотерейных терминалов как неактуальный.
Ранее пользователи Сети столкнулись с новым видом мошенничества. Им предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с оплатой, а затем просили заплатить комиссию "за перевод документов" и сообщить данные своей банковской карты.
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