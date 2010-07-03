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Безопасность

12:21

Глава ФСБ назвал участников закрытых сообществ в Сети "кандидатами в террористы"

безопасность технологии

Фото: depositphotos/leungchopan

Участники закрытых сообществ в интернете являются "прямыми кандидатами в террористы-одиночки". Такое мнение высказал директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает ТАСС.

По его словам, радикалы создают закрытые сетевые сообщества с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации. В таких группах они ведут психологическую обработку потенциальных кандидатов и обучают их "методам ведения террористической деятельности".

Сильнее всего влиянию экстремистских идеологий подвержены молодые люди. Молодежь обрабатывают с помощью проповедей и лекций радикального духовенства, которые распространяются неофициально, в том числе через закрытые сетевые группы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Глава государства подчеркнул, что хороших результатов удалось достигнуть и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.

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