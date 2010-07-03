В Совфеде оценили заявление США по инциденту в Тихом океане

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление ВМС США об инциденте с кораблями в Восточно-Китайском море.
"Американцы – известные мастера таких действий, когда провоцируется имитация возможного столкновения, потом сваливается все с больной головы на здоровую. Если они испытывают наше терпение, то это зря", – сказал Джабаров в беседе с RT.
Также он отметил стойкость и профессионализм российских моряков.
Ранее ВМС США заявили, что российские моряки действовали "непрофессионально" и "небезопасно".
Инцидент случился в 6:35 по московскому времени. Противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование в Восточно-Китайском море из-за ситуации с ракетным крейсером USS Chancellorsville (CG-62) ВМС США.
Судну пересек курс американский крейсер – он внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.
"Адмирал Виноградов" – корабль проекта 1155. Спущен на воду в 1987 году, введен в состав Тихоокеанского флота. Имеет восемь пусковых установок "Раструб", восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал".
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