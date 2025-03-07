МВД: мошенники распространяли вредоносное ПО через YouTube-каналы

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Мошенники распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) через ссылки под видео на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", – говорится в телеграм-канале управления.

В действительности по новой ссылке находился архив с майнером SilentCryptoMiner, который скрытно использовал ресурсы и траффик устройств, чтобы добывать криптовалюту. Вся прибыль от такой деятельности поступала злоумышленникам.

"Жертвами таких атак становились как подписчики, так и сами блогеры", – уточнили в МВД.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Граждан просят сдать свой аккаунт в аренду за 200 рублей в день. В итоге учетную запись используют для кражи личных данных или вымогательства.

Владимир Путин заявлял, что телефонное и интернет-мошенничество приобрело в стране недопустимые масштабы, поэтому следует быстро действовать над принятием соответствующих нормативных решений по борьбе с мошенничеством.

