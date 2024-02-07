В России представили новый дрон-конвертоплан для ретрансляции сигнала

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"Обуховский завод", входящий в концерн "Алмаз-Антей", разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров. Об этом со ссылкой на представителя завода сообщает РИА Новости.

"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащен самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета", – указано в сообщении.

Основным назначением дрона является ретрансляция сигнала, которую "Настасья" может обеспечивать в радиусе 100 километров. Кроме того, по словам представителя завода, дрон может нести полезную нагрузку до трех килограммов, а его скорость достигает 100 километров в час.

Вся электроника дрона полностью отечественного производства. По словам представителя завода, на сегодняшний день БПЛА прошел цикл испытаний на полигонах.

Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". Отмечалось, что проведенные проверки показали соответствие комплекса тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.



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