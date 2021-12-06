В армию России поступили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН – СМИ

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Фото: rostec.ru/Антон Тушин
В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 года", – говорится в сообщении.
Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались в июле прошлого года. Технический облик новинки был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.
Главной особенностью нового вертолета стало оснащение четырьмя пулеметами – три 12,7-миллиметровых "Корда" и один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части.
Ми-8АМТШ-ВН также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.
Ранее сообщалось, что в следующем году на боевое дежурство в ВКС России поступят новые самолеты с гиперзвуковым оружием.
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