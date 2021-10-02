Боевые машины в России получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Боевые машины российской армии получат покрытие-хамелеон, способное менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта. Об этом в субботу, 2 октября, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всем участке его движения. <...> Из-за того, что техника будет сливаться с ландшафтом, будет идти срыв автоматического сопровождения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что комплекс маскировки состоит из отдельных небольших пластин с электрохромным покрытием. Это позволяет создавать различные зрительные образы, которые копируют цвет и структуру ландшафта. Информацию об окружающей обстановке системе передадут видеокамеры.
Отмечается, что сейчас проходят испытания опытных образцов на макетах техники. Краской, подстраивающей цвет под окружающую среду, планируют оснащать танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие.
Ранее сообщалось, что в этом году на вооружение российской армии поступят более 240 современных и модернизированных танков. В том числе, Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв". Обновлением парка бронетанковой техники занимаются предприятия оборонно-промышленного комплекса.
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