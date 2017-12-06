Ученые узнали, при каких условиях прогулки могут вредить здоровью

6 декабря, 15:43
Фото: depositphotos/arkusha
Загрязненный воздух нейтрализует возможное положительное влияние прогулок, выяснили специалисты из Имперского колледжа Лондона.
Участниками эксперимента стали 119 человек старше 60 лет. 40 из них были здоровы, 40 страдали от обструктивного заболевания легких, 39 – от ишемической болезни сердца. Одни должны были гулять по Гайд-парку, другие – по оживленной Оксфорд-стрит. Перемены стали заметны через три–восемь недель. После каждой прогулки исследователи измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах и некоторые показатели здоровья у испытуемых.
Согласно результатам, опубликованным в журнале Lancet, после прогулки по Гайд-парку у здоровых людей значительно повышалась жизненная емкость легких и артериальная ригидность – показатель, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Прогулка же по Оксфорд-стрит приводила к тому, что первый показатель почти не рос, а второй понижался.
У участников с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких немного увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. У тех, кто испытывает проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность.
Ученые призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности, так как это уменьшает или отменяет пользу активности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: