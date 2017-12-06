Ученые узнали, при каких условиях прогулки могут вредить здоровью

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Загрязненный воздух нейтрализует возможное положительное влияние прогулок, выяснили специалисты из Имперского колледжа Лондона.

Участниками эксперимента стали 119 человек старше 60 лет. 40 из них были здоровы, 40 страдали от обструктивного заболевания легких, 39 – от ишемической болезни сердца. Одни должны были гулять по Гайд-парку, другие – по оживленной Оксфорд-стрит. Перемены стали заметны через три–восемь недель. После каждой прогулки исследователи измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах и некоторые показатели здоровья у испытуемых.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Lancet, после прогулки по Гайд-парку у здоровых людей значительно повышалась жизненная емкость легких и артериальная ригидность – показатель, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Прогулка же по Оксфорд-стрит приводила к тому, что первый показатель почти не рос, а второй понижался.

У участников с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких немного увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. У тех, кто испытывает проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность.

Ученые призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности, так как это уменьшает или отменяет пользу активности.