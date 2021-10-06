В Минприроды разработают модель для снижения риска схода лавин на горных курортах

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Минприроды в 2022 году разработают модель снижения рисков схода лавин и оползней на горных курортах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ также предусматривает доклад о ходе реализации плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, воспроизводство лесов и лесоразведение, проведение оценки и моделирования состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов.
Кроме того, эксперты повысят эффективность мер пожарной безопасности в лесах, опубликуют ряд справочников о состоянии климата в России и подготовят сообщения в секретариат Рамочной конвенции ООН по вопросам сохранения климата. Ведомство видит потенциал в борьбе с дефицитом воды и продовольствия.
Ранее в Минприроды заявили, что наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. Также за последние 20 лет вдвое выросло число опасных гидрометеорологических явлений.
Отдыхающие в Сочи туристы стали очевидцами схода лавины
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