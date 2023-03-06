В России идет разработка бронированной одежды для военнослужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская научно-производственная специальная фирма "Штурм" разрабатывает экипировку для военных, на которую перенесена часть бронезащиты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор предприятия Владимир Дробяк.

"Мы попытались создать многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения", – рассказал он.

По его словам, нынешняя экипировка, которая сегодня используется в боевых условиях, к таковым не предназначена. В настоящее время работа над проектом продолжается. Его реализация, отмечает Дробяк, призвана унифицировать форму солдат, повысить их безопасность и эффективность при выполнении боевых задач.

"Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты <...> явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облаченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ разработало новую форму для военных, принимающих участие в СВО на Украине. Ее внешний вид практически не изменился, однако было улучшено качество тканей швов и утеплителей.



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