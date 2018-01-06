Минобороны РФ прокомментировало сближение истребителей F-15 и Су-30 над Балтикой

6 января, 12:02
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
В Минобороны РФ рассказали подробности сближения российских Су-30СМ и истребителей F-15 НАТО в небе над Балтикой.
Как пояснили в ведомстве, 23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи самолетов ВВС РФ проводили плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Границ других государств российские истребители не нарушили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", − цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Также в Минобороны отметили, что во время полетов истребители F-15 приблизились к российским самолетам на безопасное расстояние, а затем изменили курс и удалились.
Ранее ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30. По информации Минобороны США, на записи представлены инциденты перехвата 23 ноября и 13 декабря
Уточняется, что в перехватах участвовали пилоты 48-й авиационной группы ВВС США, базирующейся в Великобритании.
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