Турция намерена сотрудничать с РФ в производстве истребителей

16:19
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Глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир сообщил, что республика намерена сотрудничать с РФ по программе производства собственных истребителей. Об этом сообщает газета Hurriyet.
"В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества. Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году", – говорится в сообщении.
Демир добавил, что со временем определенные системы будут обновляться и во время этого процесса могут быть организованы переговоры с Россией.
До этого министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк говорил о возможной покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. Но разработка собственных истребителей пятого поколения остается приоритетом.
Ранее производство истребителей пятого поколения Checkmate (Су-75, "Шах и мат") началось на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В совокупности за 15 лет планируется создать 300 пилотируемых истребителей данной марки.
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