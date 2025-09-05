МВД рассказало об уловках мошенников по схеме "фейк-босс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники начали использовать картинки якобы с переписками с украинскими спецслужбами в схеме "фейк-босс" для создания психологического давления. Об этом сообщает УБК МВД России в своем телеграм-канале.

Согласно данной схеме, злоумышленники предоставляют фотографию якобы дела, которое находится в производстве ФСБ. Оно содержит фейковую переписку потенциальной жертвы с украинскими спецслужбами, где предлагается сотрудничество за деньги.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего от имени руководителей мошенники пишут гражданам и сообщают о "скором важном разговоре с правоохранительными органами". Далее они используют легенду о проверке секретности и выявленных контактах с иностранной разведкой.

"Элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото", – говорится в сообщении.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина подчеркнула, что действия мошенников являются спланированной психологической атакой.

"Одним из ключевых приемов является создание острого дефицита времени и искусственной срочности. Такие фразы, как "Решение нужно принять прямо сейчас" или "Ваш счет взломан, нужно немедленно все проверить", запускают режим паники", – приводит слова психолога RT.

По словам эксперта, злоумышленники специально не дают потенциальной жертве оценить ситуацию. Кроме того, они могут прибегнуть и к другому способу – создать иллюзию безопасности за счет "стадного чувства". Часто в процессе общения используется техника постепенного вовлечения, известная как "нога в двери".

"Преступник никогда не начинает с главного требования перевести все деньги. <…> Согласившись на малый шаг, человек психологически становится более сговорчивым для выполнения крупного требования, поскольку возникает внутренняя необходимость оправдать себя и продолжить начатое", – сказала Шпагина.

Мошенники также искусственно выстраивают эмоциональную связь, проявляя симпатию и подстраиваясь под жертву.

Как отметила эксперт, любое сообщение, требующее немедленных действий, должно быть остановлено. Шпагина рекомендовала всегда искать независимое подтверждение информации. Например, позвонить в банк или родственникам. Кроме того, никогда не передавать СМС-коды, CVV-код карты и пароли.

Самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы стала попытка заставить россиянина самостоятельно позвонить по неизвестному номеру. Подобные схемы начинаются с формирования иллюзии угрозы, например "взлом "Госуслуг", "утечка данных" и "несанкционированный доступ". МВД указало, что настоящие госорганы не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру.

