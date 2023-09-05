США проведут тестовый пуск МБР Minuteman III в ночь на 6 сентября

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В ночь с 5 на 6 сентября Соединенные Штаты планируют провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, пуск будет носить штатный характер, его планировали провести еще несколько лет назад, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, пуск МБР будет воспроизведен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

"Испытательный пуск запланирован с 23:47 5 сентября (09:47 по московскому времени 6 сентября. – Прим. ред.) по 05:47 6 сентября (15:17 по московскому времени. – Прим. ред.)", – передает его слова РИА Новости.

Райдер добавил, что запуск будет выполнен с целью продемонстрировать готовность ядерных сил США и национальных сил ядерного сдерживания.

При этом Вашингтон уведомил Москву о проведении испытаний с МБР в рамках связывающих США и РФ двухсторонних договоренностей, резюмировал представитель Пентагона.

Ранее испытательный пуск МБР Minuteman III проводился американской стороной 19 апреля для того, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США. На тот момент ракету выбрали случайно из арсенала, расположенного в штате Монтана.

Ракета смогла пролететь 6,76 тысячи километров над Тихим океаном.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ракетные войска стратегического назначения 11 апреля провели успешный пуск МБР подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Боевая часть ракеты с заданной точностью успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва уведомляла Вашингтон о проведении испытательного запуска ракеты.



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