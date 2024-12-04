Спасатели усилили контроль безопасности на столичных реках и водоемах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы из-за появления первого тонкого льда. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, некоторые водоемы начали покрываться льдом, но он еще очень хрупкий и не способен выдержать вес человека. В связи с этим вице-мэр призвал горожан не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

В настоящее время нна пяти столичных водоемах уже образовался рыхлый лед толщиной примерно в один сантиметр. Об этом стало известно благодаря регулярным замерам толщины покрытия. Причем места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли находятся на особом контроле.

Всего безопасность на водных объектах обеспечивается сотрудниками 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы. В КГХ подчеркнули, что зимой они будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке.

Причем такой транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники.

Накануне мужчина погиб, провалившись под лед на востоке Москвы. Двое мужчин переходили через водоем, но в какой-то момент один из них упал под лед, а затем в воду упал и второй пострадавший. Выжившего передали врачам, а тело погибшего удалось достать водолазам.

До этого две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, но тело второго ребенка искали около трех дней. Выяснилось, что они гуляли вдоль берега, перед тем как оказались подо льдом. В СКР начата проверка.