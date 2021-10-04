Проверка систем оповещения пройдет в России 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

6 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. <...> МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.

С 10:40 по местному времени регионов будет воспроизведен сигнал "Внимание всем!" с применением сирен и громкоговорителей, а также с продолжительностью до 1 минуты будет замещен эфир общероссийских телеканалов и радиостанций.

Данная масштабная проверка проводится с целью отработки своевременного оповещения населения об угрозах или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2022 года в России о пожарах в помещениях, где уровень шума превышает 95 децибел, будут сигнализировать световые мигающие оповещатели. При этом пожарная сигнализация в остальных помещениях должна быть громче на 15 акустических децибел, чем фоновый шум.

