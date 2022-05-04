Роскомнадзор обратится в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов "Гемотеста"

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Роскомнадзор направил в прокуратуру запрос о возможности проведения проверки из-за утечки персональных данных клиентов "Гемотеста".

"В соответствии с решением правительства РФ введен мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае", – приводит заявление надзорного ведомства ТАСС.

Соответствующий запрос направлен также непосредственно самой медицинской компании.

О предполагаемой утечке стало известно ранее. Объявление о продаже базы данных клиентов "Гемотеста" появилось на одном из форумов в даркнете. В самой компании заверили, что уже инициировали проверку с целью установления достоверности данной информации, и пообещали обратиться в правоохранительные органы, если она подтвердится.

