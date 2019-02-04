Новые правила обслуживания газового оборудования могут принять в феврале

Участники заседания дискуссионной площадки "Благополучие человека" отметили необходимость ускорения принятия новых правил обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия".
Отмечается, что Госдума планирует принять законопроект уже в феврале. Документ подразумевает заключение договора на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Тогда эксплуатирующие организации смогут осматривать оборудование жильцов и делать заключение о его работе.
Когда законопроект примут, его передадут обслуживающим организациям.
Авторы инициативы хотят рассматривать внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование как единое целое. Помимо этого, управляющие компании планируют наделить правом от имени собственника заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
В конце декабря взрыв бытового газа привел к обрушению подъезда многоэтажки в Магнитогорске. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Спустя две недели похожее ЧП случилось в городе Шахты, где взрыв бытового газа разрушил верхние этажи жилого дома. Там погибли пять человек.
После гибели людей столичные власти объявили о проведении внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах. Отказ от таких мероприятий грозит жильцам прокуратурой.
В Москве продлили внеплановые проверки газового оборудования
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