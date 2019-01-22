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20:04

Внеплановые проверки газового оборудования продлили до конца января

город безопасность

20:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве внеплановые проверки газового оборудования в жилом и нежилом фондах продлили до конца января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Внеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фондов продлены до конца января. Для этого в каждом округе созданы специальные комиссии", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, решение о продлении приняли из-за происшествий, связанных с газом, в разных регионах страны.

Бирюков отметил, что дополнительно проводится инструктаж для собственников помещений и руководителей управляющих компаний.

Жителям столицы выдают памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования.

Ранее Бирюков сообщил, что власти обратятся в прокуратуру, если владельцы квартир откажутся от проверки газового оборудования.

Он добавил, что специалисты также проверят все внутридомовые газовые системы. Работать они будут с 08:00 до 21:00. Однако, если жители захотят провести проверку после 21:00, им пойдут навстречу.

Внеплановые проверки "Мосгаз" начал 15 января. После недавних происшествий в Магнитогорске и Шахтах, где от взрыва газа погибли люди, власти Москвы решили провести инструктаж об обращении с оборудованием под подпись жителей.

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