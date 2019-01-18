Разрушенный дом в Шахтах решили восстановить

Девятиэтажный дом в Шахтах Ростовской области, где произошел взрыв бытового газа, будут восстанавливать, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Взрыв в доме произошел утром 14 января. Были разрушены четыре квартиры, в которых жили 12 человек. Жертвами ЧП стали пятеро жильцов. Еще семерых достали из-под обломков.
Эпицентр взрыва находился в квартире № 72, где жила женщина 1952 года рождения. Оттуда изъяли газовую плиту. Во время осмотра кран подачи газа в квартиру был открыт.
Свидетели рассказали следователям, что за день до трагедии в подъезде чувствовался запах газа.
За две недели до этого инцидента взрыв бытового газа разрушил целый подъезд жилого дома в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек. Следователи завели уголовное дело, причина трагедии выясняется. Дом было решено разделить на две части. 16 января Владимир Путин поручил расселить всех жильцов поврежденного здания.
С 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах. График проверок будет размещен 15 января на официальном сайте и в аккаунтах "Мосгаза" в социальных сетях.
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