Разрушенный дом в Шахтах решили восстановить

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Девятиэтажный дом в Шахтах Ростовской области, где произошел взрыв бытового газа, будут восстанавливать, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Взрыв в доме произошел утром 14 января. Были разрушены четыре квартиры, в которых жили 12 человек. Жертвами ЧП стали пятеро жильцов. Еще семерых достали из-под обломков.

Эпицентр взрыва находился в квартире № 72, где жила женщина 1952 года рождения. Оттуда изъяли газовую плиту. Во время осмотра кран подачи газа в квартиру был открыт.

Свидетели рассказали следователям, что за день до трагедии в подъезде чувствовался запах газа.

За две недели до этого инцидента взрыв бытового газа разрушил целый подъезд жилого дома в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек. Следователи завели уголовное дело, причина трагедии выясняется. Дом было решено разделить на две части. 16 января Владимир Путин поручил расселить всех жильцов поврежденного здания.

С 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах. График проверок будет размещен 15 января на официальном сайте и в аккаунтах "Мосгаза" в социальных сетях.